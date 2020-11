Ancora Covid (Di domenica 22 novembre 2020) E, a proposito, leggo che, in caso di disponibilità del vaccino, il 42% degli italiani lo prenderà, il 20% solo se obbligatorio, il 14% nemmeno morti e il 24% non sa, si astiene. Insomma ci sono un ... Leggi su quinewsvaldelsa (Di domenica 22 novembre 2020) E, a proposito, leggo che, in caso di disponibilità del vaccino, il 42% degli italiani lo prenderà, il 20% solo se obbligatorio, il 14% nemmeno morti e il 24% non sa, si astiene. Insomma ci sono un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Covid Ancora Covid | Blog . Qui News Volterra Farà Sabina, Coronavirus: morta la storica farmacista di Coltodino mamma dell'assessore Corradini

RIETI - Ancora una vittima da Coronavirus in Bassa Sabina. Nel pomeriggio del 21 novembre è morta per Covid, la signora Cecilia storica titolare della farmacia Farense di Coltodino e ...

La professoressa, l'operaio e l'alpino morto venti giorni dopo il figlio: i volti e le storie delle ultime vittime del Covid in provincia di Udine

Due vittime di Covid in sette mesi nella stessa famiglia: Maurizio Cozzi aveva 66 anni e da poco era in pensione. Aveva lavorato alla Gortani Inox di Amaro come operaio. Si è spento in Terapia Intensi ...

RIETI - Ancora una vittima da Coronavirus in Bassa Sabina. Nel pomeriggio del 21 novembre è morta per Covid, la signora Cecilia storica titolare della farmacia Farense di Coltodino e ...