Tuttosport | Milik all’Inter a gennaio per pagare il riscatto di Politano 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 novembre 2020) Niente sconti perda parte di De Laurentiis.scrive quanto anticipato ieri da Sky Sport. Il presidente non ha mai digerito il fatto che il polacco abbia rifiutato il rinnovo con il Napoli e flirtato con la Juventus. “Dunque non farà sconti alle pretendenti, prendendosi così il rischio dell’arrivo a fine contratto. Il numero uno azzurro ha fatto comunque il prezzo: per cedere il suo attaccante chiederà qualcosa in meno di 20 milioni, ovvero 18?. Una cifra che l’Inter non vorrebbe spendere. La soluzione più semplice sarebbe quella di uno scambio diretto con il Napoli. Una delle ipotesi valutate nelle scorse settimane è stata Vecino. Ma è una strada difficilmente percorribile, perché il Napoli ha già a disposizione Bakayoko. C’è però un’altra possibilità. “Ma c’è anche un’altra via, qualora non spuntassero nuove pedine da scambiarsi: ...