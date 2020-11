Tuchel | «Col Lipsia sarà una finale» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Thomasha parlato dopo la sconfitta pesante contro il Monaco Thomas, allenatore del PSG, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Monaco vede la sua panchina traballare. Il tecnico ha parlato della situazione in conferenza stampa. «Questo era il giorno in cui dovevamo capire cosa dovevamo fare in campo in vista della partita di martedì. Per noi è chiaramente come se fosse unacontro il. Andremo a recuperare alcuni giocatori e prepareremo questa gara nel modo più serio possibile».