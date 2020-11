Traffico Roma del 21-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020) Luceverdedi nuovo una buona giornata avente trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale da segnalare la chiusura della via Aurelia tra Piazza Irnerio e via Altieri in entrambi i sensi di marcia Sono in corso le operazioni di ripristino del manto stradale in seguito a un incidente e proseguiranno fino al 27 di novembre lavori in corso sulla via Salaria lavori che comportano La deviazione delsulla cavalcavia della motorizzazione civile frequente la formazione di rallentamenti e lavori di pulizia in programma fino a mezzogiorno sulla via Panoramica ovvero Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto ea seguire viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino chiusi entrambi a scendere da via Trionfale a Piazzale Clodio di conseguenza è chiusa anche via Romeo Romei è ...