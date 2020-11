Totti è stato a un passo dal ricovero, per lui era pronta una stanza al Campus Biomedico (Di sabato 21 novembre 2020) Francesco Totti è guarito dal Covid. Lo ha annunciato ieri su Instagram, ma ha anche aggiunto che non è certo stata una passeggiata. Sui quotidiani, oggi, alcuni retroscena sulla malattia dell’ex numero dieci della Roma. Il Corriere dello Sport scrive che il Pupone è stato addirittura ad un passo dal ricovero. “Un paio di settimane fa è stato veramente male, tanto da prendere in considerazione anche un ricovero. Che non c’è mai stato. Ma c’erano fotografi ad aspettarlo fuori dalla clinica dove avrebbe potuto recarsi”. Repubblica fornisce ulteriori dettagli, soprattutto sul fatto che a curare Totti è stato il professor Zangrillo, il medico di Berlusconi. Come specificato dallo stesso Totti nel post di ieri. “Sì, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) Francescoè guarito dal Covid. Lo ha annunciato ieri su Instagram, ma ha anche aggiunto che non è certo stata una passeggiata. Sui quotidiani, oggi, alcuni retroscena sulla malattia dell’ex numero dieci della Roma. Il Corriere dello Sport scrive che il Pupone èaddirittura ad undal. “Un paio di settimane fa èveramente male, tanto da prendere in considerazione anche un. Che non c’è mai. Ma c’erano fotografi ad aspettarlo fuori dalla clinica dove avrebbe potuto recarsi”. Repubblica fornisce ulteriori dettagli, soprattutto sul fatto che a curareil professor Zangrillo, il medico di Berlusconi. Come specificato dallo stessonel post di ieri. “Sì, ...

Totti : Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie… - pisto_gol : “Baggio, Del PIero, Mancini, Zola: Totti è stato il più forte e completo di tutti : ha fatto 250 gol e 1000 assist”… - napolista : #Totti è stato a un passo dal ricovero, per lui era pronta una stanza al Campus Biomedico Sui quotidiani i retrosce… - marchese_il : RT @Totti: Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie speciale al P… - mauriziomeland2 : @deliux9 Non la penso così, visti gli insulti che si prendeva giornalmente, anche dai giornalisti, lo comprendo. Io… -