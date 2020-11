Serie C 2020 2021 | derby umbro a reti bianche | 0-0 tra Perugia e Gubbio

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Scialbo 0-0 neltra, sfida valida per il girone B di. Nella dodicesima giornata allo stadio Curi nel primo tempo qualche occasione degna di nota per i padroni di casa, che però non riescono a trovare la via del gol con Minesso e Sgarbi, e nel secondo tempo sono invece gli ospiti a rendersi più pericolosi. Nel finale è Pasquato, vecchia conoscenza dellaA, a sfiorare il gol con due conclusioni che non impensieriscono però Fulignati, mentre a inizio ripresa Melaccari e Ferrini erano andati a un passo dal vantaggio. La paura di perdere, però, la fa da padrona e arriva un punto per parte che serve poco a entrambe: in particolare, i padroni di casa perdono l’occasione per portarsi momentaneamente in vetta ...