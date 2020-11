Roma, in due cercano di drogare e stuprare una donna in un B&B all’Appio: la trappola, le botte (Di sabato 21 novembre 2020) Hanno tentato di drogarla e stuprarla e, non essendoci riusciti, l’hanno picchiata e rapinata. È successo in un B&B di Roma, al quartiere Appio Latino, non lontano dal centro. La vittima, riuscita poi a fuggire, ha dato l’allarme e fatto arrestare i suoi due aggressori. La ragazza attirata nel B&B, e scatta la trappola Si tratta di un uomo di 42 anni e di uno di 28. I due, che avevano conosciuto la donna su una chat, l’hanno invitata nel bed&breakfast, dove hanno cercato di indurla a compiere particolari pratiche sessuale. Quando hanno capito che non sarebbero riusciti nel loro intento, neanche dopo aver tentato di farla bere e farle consumare droghe, i due hanno picchiato e rapinato la donna. Dopo l’aggressione, inoltre, hanno tentato di stordirla mettendole in bocca un asciugamano, probabilmente imbevuto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Hanno tentato di drogarla e stuprarla e, non essendoci riusciti, l’hanno picchiata e rapinata. È successo in un B&B di, al quartiere Appio Latino, non lontano dal centro. La vittima, riuscita poi a fuggire, ha dato l’allarme e fatto arrestare i suoi due aggressori. La ragazza attirata nel B&B, e scatta laSi tratta di un uomo di 42 anni e di uno di 28. I due, che avevano conosciuto lasu una chat, l’hanno invitata nel bed&breakfast, dove hanno cercato di indurla a compiere particolari pratiche sessuale. Quando hanno capito che non sarebbero riusciti nel loro intento, neanche dopo aver tentato di farla bere e farle consumare droghe, i due hanno picchiato e rapinato la. Dopo l’aggressione, inoltre, hanno tentato di stordirla mettendole in bocca un asciugamano, probabilmente imbevuto ...

