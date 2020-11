Raimondo Todaro, la sua incredibile carriera prima di Ballando con le stelle (Di sabato 21 novembre 2020) Raimondo Todaro è uno dei concorrenti più amati di “Ballando con le stelle” 2020, in coppia con Elisa Isoardi. prima dello show di Milly Carlucci ha avuto una brillante carriera. Raimondo Todaro è tra i favoriti di questa edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Elisa Isoardi, nonostante il suo infortunio alla gamba che l’ha costretta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 21 novembre 2020)è uno dei concorrenti più amati di “con le” 2020, in coppia con Elisa Isoardi.dello show di Milly Carlucci ha avuto una brillanteè tra i favoriti di questa edizione dicon le, in coppia con Elisa Isoardi, nonostante il suo infortunio alla gamba che l’ha costretta L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Ballando_Rai : Metti un cuore ?? se vuoi far rientrare in gara @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : 'L'affetto del pubblico l'abbiamo sentito tanto. Forse è quello che non ci ha fatto mollare' @ElisaIsoardi… - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro svelano la loro promessa valida fino alla finale di Ballando con le Stelle (Foto) -… - ANTONELLASPAGGI : RT @Ballando_Rai: DOMANI #19novembre alle 16.00 @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro saranno in diretta ?? sulla pagina Facebook di #BallandoCon… - holdontoyou13 : Non sono pronta a salutarli, #BallandoConLeStelle mancherà un sacco ??, un gigantesco in bocca al lupo a… -