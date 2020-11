PlayStation 5 è completamente esaurita in tutto il mondo, la (triste) conferma di Sony (Di sabato 21 novembre 2020) Siete fra quei giocatori che non sono riusciti a prenotare una PlayStation 5 mesi fa o che non hanno fatto in tempo a prenderne una al lancio, pochi giorni fa? Ci dispiace per voi, perché questo significa che non potrete ottenerne una tanto presto. Come confermato da Jim Ryan, CEO di Sony, al giornale russo TASS, non esistono più PlayStation 5 da vendere: ogni singola unità retail prodotta è stata venduta. "tutto è stato venduto. Assolutamente tutto è stato venduto. Ho speso gran parte dell'ultimo anno ad assicurarmi che potessimo generare sufficiente domanda per il prodotto. E ora, in qualità di dirigente, devo spendere ancora più tempo ad assicurarmi di aumentare l'offerta per venire incontro a quella domanda.". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 21 novembre 2020) Siete fra quei giocatori che non sono riusciti a prenotare una5 mesi fa o che non hanno fatto in tempo a prenderne una al lancio, pochi giorni fa? Ci dispiace per voi, perché questo significa che non potrete ottenerne una tanto presto. Cometo da Jim Ryan, CEO di, al giornale russo TASS, non esistono più5 da vendere: ogni singola unità retail prodotta è stata venduta. "è stato venduto. Assolutamenteè stato venduto. Ho speso gran parte dell'ultimo anno ad assicurarmi che potessimo generare sufficiente domanda per il prodotto. E ora, in qualità di dirigente, devo spendere ancora più tempo ad assicurarmi di aumentare l'offerta per venire incontro a quella domanda.". Leggi altro...

Inutile cercare, PlayStation 5 è completamente sold out in qualsiasi angolo del mondo: Sony conferma quello che molti di noi sospettavano.

