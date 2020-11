Medvedev-Nadal oggi, semifinale Atp Finals 2020: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Si giocheranno oggi, 21 novembre, le semifinali delle ATP Finals 2020. Il programma sarà chiuso dalla suggestiva sfida tra Daniil Medvedev e Rafael Nadal in programma non prima delle ore 21.00. Sarà una partita molto spettacolare tra due dei migliori giocatori del circuito che andranno a caccia del pass per la finale di domani. Il russo è stato molto convincente nella prima fase della manifestazione mentre il maiorchino ha conquistato la semifinale battendo nello spareggio il greco Stefanos Tsitsipas. Nadal vorrebbe cercare di portare a casa l’unico grande titolo che manca nella sua bacheca ma dovrà fare i conti con un Medvedev in grande spolvero. Di seguito il programma dettagliato e ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Si giocheranno, 21 novembre, le semifinali delle ATP. Ilsarà chiuso dalla suggestiva sfida tra Daniile Rafaelinnon prima delle ore 21.00. Sarà una partita molto spettacolare tra due dei migliori giocatori del circuito che andranno a caccia del pass per la finale di domani. Il russo è stato molto convincente nella prima fase della manifestazione mentre il maiorchino ha conquistato labattendo nello spareggio il greco Stefanos Tsitsipas.vorrebbe cercare di portare a casa l’unico grande titolo che manca nella sua bacheca ma dovrà fare i conti con unin grande spolvero. Di seguito ildettagliato e ...

WeAreTennisITA : Abbiamo quindi le semifinali delle #ATPFinals ???? Sabato: Djokovic ?? Thiem (ore 15) Nadal ?? Medvedev (ore 21) Qua… - infoitsport : ATP Finals, il programma e le quote di sabato 21 novembre: Djokovic-Thiem alle 15, Nadal-Medvedev in serata - Ubitennis : ATP Finals, il programma e le quote di sabato 21 novembre: Djokovic-Thiem alle 15, Nadal-Medvedev in serata… - VAVEL_Italia : ??@atptour ?? Domani al via le semifinali ?? - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Meglio non perdere l'abitudine alla vittoria ?? Daniil Medvedev non lascia neanche le briciole per strada alle #ATPFinal… -