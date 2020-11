Luis Suarez rientra a Madrid: rimarrà in isolamento dopo la positività al Covid (Di sabato 21 novembre 2020) Dall’Uruguay alla Spagna a bordo di un volo privato per proseguire l’isolamento. Luis Suarez è rientrato a Madrid dopo esser risultato positivo al Coronavirus in seguito al focolaio registratosi nel gruppo nazionale della Celeste. Dall’aeroporto di Madrid un’ambulanza lo ha accompagnato a casa in attesa di un tampone negativo. Intanto questa sera il suo Atletico Madrid sfiderà il Barcellona, squadra nella quale Suarez ha giocato sino alla scorsa stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Dall’Uruguay alla Spagna a bordo di un volo privato per proseguire l’to aesser risultato positivo al Coronavirus in seguito al focolaio registratosi nel gruppo nazionale della Celeste. Dall’aeroporto diun’ambulanza lo ha accompagnato a casa in attesa di un tampone negativo. Intanto questa sera il suo Atleticosfiderà il Barcellona, squadra nella qualeha giocato sino alla scorsa stagione. SportFace.

pisto_gol : Il 29/9 il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, in relazione all’esame-truffa di Luis Suarez, dichiarò te… - sportface2016 : Luis #Suarez rientra a #Madrid per proseguire l'isolamento - mesosbrodleto : @dianacalibana Per Luis Suarez hanno fatto così - BcabaNetwork : Suarez, Cavani score in Uruguay win, Brazil overcome resilient Venezuela - ilCallista : @SiavoushF @emrato Sei peggio di Luis Suarez -