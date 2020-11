Logitech G PRO X Superlight: il mouse wireless per gli esport (Di sabato 21 novembre 2020) Logitech ha presentato il nuovo G PRO X Superlight, il mouse wireless pensato per gli esport. Andiamo a vederlo più da vicino Logitech G, brand di Logitech, è da sempre uno dei leader del settore gaming. La loro lista di prodotti è in continua espansione e da poco a questa lista si è aggiunto il mouse wireless Logitech G PRO X Superlight. Questa periferica è dotata di un sensore ottico HERO 25K con un peso contenuto di soli 63 grammi. Insomma, sembra la periferica adatta per il gaming ad alti livelli, ma andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue altre caratteristiche. Ecco a voi il mouse wireless Logitech G PRO X Superlight Il suo ... Leggi su tuttotek (Di sabato 21 novembre 2020)ha presentato il nuovo G PRO X, ilpensato per gli. Andiamo a vederlo più da vicinoG, brand di, è da sempre uno dei leader del settore gaming. La loro lista di prodotti è in continua espansione e da poco a questa lista si è aggiunto ilG PRO X. Questa periferica è dotata di un sensore ottico HERO 25K con un peso contenuto di soli 63 grammi. Insomma, sembra la periferica adatta per il gaming ad alti livelli, ma andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue altre caratteristiche. Ecco a voi ilG PRO XIl suo ...

tuttoteKit : #Logitech G PRO X Superlight: il mouse wireless per gli esport #LogitechGPROXSuperlight #tuttotek - PCprofessionale : #Logitech G PRO X Superlight è il nuovo #mouse #wireless per gli #esports ???? ?? - CouponsSconti : ?? Logitech G PRO X Wireless Lightspeed Cuffie Gaming, Microfono Blue Voice, Driver PRO-G 50mm, DTS X 2.0 Audio Sur… - HDblog : RT @HDblog: Logitech G Pro X Superlight: mouse leggero, veloce e soprattutto wireless - GamesArk_it : Logitech G svela il G Pro X Superlight, il mouse progettato per gli #eSports @LogitechG -