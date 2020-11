LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: ultimi minuti della FP3 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 La classifica aggiornata della FP3 1 25 R. FERNANDEZ 1:48.072 2 7 D. FOGGIA +0.382 3 17 J. MCPHEE +0.458 4 71 A. SASAKI +0.477 5 52 J. ALCOBA +0.507 6 79 A. OGURA +0.604 7 13 C. VIETTI +0.668 8 27 K. TOBA +0.822 9 5 J. MASIA +0.833 10 16 A. MIGNO +0.961 10.27 Ottimo passo per Raul Fernandez! 1.48.072 è il nuovo best lap di questa FP3. Sasaki agguanta il quarto crono davanti ad Alcoba e Vietti 10.25 Torna in pista Albert Arenas. 10.23 La classifica aggiornata della FP3 1 25 R. FERNANDEZ 1:48.713 2 5 J. MASIA +0.386 3 75 A. ARENAS +0.431 4 53 D. ÖNCÜ +0.456 5 13 C. VIETTI +0.558 6 71 A. SASAKI +0.589 7 55 R. ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 La classifica aggiornataFP3 1 25 R. FERNANDEZ 1:48.072 2 7 D. FOGGIA +0.382 3 17 J. MCPHEE +0.458 4 71 A. SASAKI +0.477 5 52 J. ALCOBA +0.507 6 79 A. OGURA +0.604 7 13 C. VIETTI +0.668 8 27 K. TOBA +0.822 9 5 J. MASIA +0.833 10 16 A. MIGNO +0.961 10.27 Ottimo passo per Raul Fernandez! 1.48.072 è il nuovo best lap di questa FP3. Sasaki agguanta il quarto crono davanti ad Alcoba e Vietti 10.25 Torna in pista Albert Arenas. 10.23 La classifica aggiornataFP3 1 25 R. FERNANDEZ 1:48.713 2 5 J. MASIA +0.386 3 75 A. ARENAS +0.431 4 53 D. ÖNCÜ +0.456 5 13 C. VIETTI +0.558 6 71 A. SASAKI +0.589 7 55 R. ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della Moto3 2020. Dopo i primi giri sul circuito di Por ...

