L'Europa non potrà aspettare chi ritarda sul Recovery Fund (Di sabato 21 novembre 2020) L'autunno che stiamo vivendo in Europa e in Italia (e ovviamente anche negli altri 26 Stati Ue) delinea diverse capacità nel capire del tutto la situazione e poi in quella sui tempi e la qualità nella preparazione dei "Piani di resilienza e ripresa". Se l'Italia manca questa occasione, l'Ue e l'Eurozona non potranno "aspettarla". Le Istituzioni delle UE e gli Stati Membri La Commissione europea ha dimostrato una grande capacità anche nel combinare la politica con l'economia (sia reale che finanziaria). La ragione di tutto ciò è che nella Ue le Istituzioni ricompongono (migliorandole nella sinergia) le scelte politiche e le competenze tecniche, entrambe essenziali, su orizzonti temporali chiari per la programmazione ed esecuzione. Per la Commissione e per il Parlamento europeo sono cinque anni e per il Quadro Finanziario europeo sette anni. Inoltre i successivi cicli ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa non L'Europa non potrà aspettare chi ritarda sul Recovery Fund L'HuffPost La diplomazia del paradossoL’Unione europea combatte se stessa nei Balcani occidentali

La Bulgaria ha organizzato un summit con i Paesi candidati ad aderire all’Ue. Un segnale positivo per l’allargamento, ma una settimana più tardi Sofia ha bloccato l’inizio delle negoziazioni con la Ma ...

Morbidelli, avventura a quattro ruote all'orizzonte

Il pilota del Team Yamaha Petronas, grande protagonista del Mondiale MotoGp 2020, parteciperà al Rally di Monza, ultimo appuntamento del WRC.

