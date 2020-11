Juventus-Cagliari | fine primo tempo | top e flop dei bianconeri

(Di sabato 21 novembre 2020) Unmovimentato all’Allianz Stadium. Unaconvincente segna due gol al, mettendo tutto sommato in cassaforte il match. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo con una doppietta, ma allaè sembrata una squadra convincente che ha letteralmente dominato unsottotono. Ecco quindi i top e idi questodi. LEGGI ANCHE:, l'importanza del fattore Stadium: il peso dello stadio vuoto LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laArthur, centrocampista della, i top e ...

Cagliari all’Allianz Stadium sarà l’occasione per i bianconeri di far punti per cercare di accorciare le distanze dalla vetta: i bianconeri ora sono al quinto posto con ...A poco meno di un'ora dall'inizio di Juventus-Cagliari, gli allenatori Andrea Pirlo ed Eusebio Di Francesco diramano le formazioni ufficiali.