“Il cacciatore e la regina di ghiaccio”: fiaba gelida (Di sabato 21 novembre 2020) L’industria delle fiabe cinematografiche è sempre gravida di storie che non andrebbero raccontate. Le variazioni sul tema offrono nuovi punti di vista su ciò che già si conosce. Questa è la sorte di Biancaneve, Walt Disney la porta al successo nel 1937 e oggi Hollywood ne realizza un sequel, un prequel e perfino uno spin-off della fiaba in versione dark vintage di Rupert Sanders, “Biancaneve e il cacciatore“, quanto basta per accettare che Biancaneve non faccia parte del cast ma possano tornare a confrontarsi in bellezza i divi Chris Hemsworth e Charlize Theron. Il sequel intitolato “Il cacciatore e la regina di ghiaccio” diretto da Cedric Nicolas-Troyan cerca invece di riallacciarsi per quanto possibile a quel poco del passato di Eric e Ravenna che era stato accennato nel primo film, la storia ne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) L’industria delle fiabe cinematografiche è sempre gravida di storie che non andrebbero raccontate. Le variazioni sul tema offrono nuovi punti di vista su ciò che già si conosce. Questa è la sorte di Biancaneve, Walt Disney la porta al successo nel 1937 e oggi Hollywood ne realizza un sequel, un prequel e perfino uno spin-off dellain versione dark vintage di Rupert Sanders, “Biancaneve e il“, quanto basta per accettare che Biancaneve non faccia parte del cast ma possano tornare a confrontarsi in bellezza i divi Chris Hemsworth e Charlize Theron. Il sequel intitolato “Ile ladidiretto da Cedric Nicolas-Troyan cerca invece di riallacciarsi per quanto possibile a quel poco del passato di Eric e Ravenna che era stato accennato nel primo film, la storia ne ...

