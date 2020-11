Giusi Battaglia | «Il mio viaggio goloso tra i sapori siciliani»

Leggi su panorama

(Di sabato 21 novembre 2020) Cibo, cultura, storia, cinema, letteratura e tradizione popolare in Sicilia s'intrecciano in maniera speciale, formando un racconto secolare intriso di gusti e, quelli delle sontuose cene nel Palazzo di Donnafugata raccontate nel Gattopardo da Tomasi di Lampedusa o agli iconici arancini di Montalabano. Nel solco di questa eredità nascena in cucina-Gusto e tradizione palermitana, il programma di Foodnetwork (canale 33) in onda il sabato alle 15, condotto da, ufficio stampa di personaggi della tv e del food (da Cannavacciuolo a Ficarra e Picone). Partito come un esperimento lo scorso maggio, macina buoni ascolti, è alla terza stagione e già si parla di una quarta., tutto è cominciato con un post su Instagram. Qual è stata la scintilla? «Premesso che amo cucinare da ...