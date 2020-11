GF Vip Pierpaolo chiude con Elisabetta | “Non la voglio più vedere | ho deciso” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 21 novembre 2020) In queste ore,Pretelli ha preso un’importante decisione al GF Vip suGregoraci. Il giovane si è sfogato con Enock e Andrea ed ha confessato di non provare più quello che provava prima. A causa dei numerosi paletti sollevati dalla showgirl e dei recenti gossip tirati in ballo da Selvaggia, l’ex velino è giunto alla conclusione di non voler piùla Gregoraci come la vedeva prima. L’allontanamento traLe ultime ore sono state alquanto movimentate nella casa del GF Vip, specie per quanto riguarda. I due hanno avuto una discussione in cui ha fatto parte anche Selvaggia Roma. Dopo il putiferio, Pretelli si è rinchiuso nella sauna con Andrea ed Enock e si è sfogato con i suoi amici. Nello specifico, il ...