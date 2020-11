Follia a Napoli: festa abusiva con 150 persone finisce nel caos: agenti aggrediti e picchiati (Di sabato 21 novembre 2020) Napoli. Follia a Napoli, festa abusiva si trasforma in rissa con la Polizia. Circa 150 persone sono state sorpresa mentre facevano una festa abusiva al Borgo Sant’Antonio Abate, cuore della città di Napoli. Il Questore di Napoli ha emesso, per la prima volta in questa provincia, otto provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 novembre 2020)si trasforma in rissa con la Polizia. Circa 150sono state sorpresa mentre facevano unaal Borgo Sant’Antonio Abate, cuore della città di. Il Questore diha emesso, per la prima volta in questa provincia, otto provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

PoliticaNewsNow : Covid, Pezzopane (Pd): 'Follia 14 milioni a Napoli Calcio da regione Abruzzo' - Desituanza : @EleLe08 Ci sarò. Avevo già quasi in programma una conferenza sul libro, in Napoli o Benevento. Ma avrei voluto, fo… - GiammarioDiB : RT @radiolaquila1: Pezzopane (Pd): 'Follia 14 milioni a Napoli Calcio da regione Abruzzo in emergenza Covid' - stefaniapezzopa : RT @Agenparl: Covid: Pezzopane (Pd), follia 14 milioni a Napoli Calcio da regione Abruzzo - - stefaniapezzopa : RT @radiolaquila1: Pezzopane (Pd): 'Follia 14 milioni a Napoli Calcio da regione Abruzzo in emergenza Covid' -