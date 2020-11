Covid: Fauci, velocità vaccini non ha compromesso sicurezza (Di sabato 21 novembre 2020) WASHINGTON, 21 NOV - I dati dei due vaccini di Pfizer e Moderna sono "affidabili" e la velocità con la quale sono stati sviluppati "non ha compromesso la loro sicurezza e la loro integrità scientifica"... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) WASHINGTON, 21 NOV - I dati dei duedi Pfizer e Moderna sono "affidabili" e lacon la quale sono stati sviluppati "non hala loroe la loro integrità scientifica"...

Dolly Parton: il vaccino per il Covid è anche merito suo

Ad aprile, meno di un mese dopo che il Covid-19 è stato ufficialmente dichiarato pandemia, Dolly Parton ha donato 1 milione di dollari alla ricerca sul coronavirus presso la Vanderbilt University.

