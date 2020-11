Ci sono i testimoni | non so perché fai così Briatore e Gregoraci | il confronto a distanza al GF Vip | un colpo di scena

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip è stata la serata di Flavioed Elisabetta. Al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini era tutto pronto per il "blitz" nella casa del manager per rispondere alla ex moglie, che nei giorni scorsi aveva parlato di una sua proposta di nozze-bis durante il lockdown.alla fine è rimasto a casa, ma si è sfogato con Signorini e ha fatto sapere la sua versione dei fatti. In un'intervista al settimanale Chi, ha smentito con forza quanto detto dalla, che ci rimane malissimo: "Io ho detto la verità e ci, parenti e amici. Mi spiace davvero dica questo, se adesso dicenon vuol far vedere questa sua parte tenera mi spiace". Quindi, il...