Chadia Rodríguez e Bella Hadid a confronto: diamo i voti ai loro look (Di sabato 21 novembre 2020) Chadia Rodríguez e Bella Hadid sono entrambe sulle cover di due dei mensili femminili più famosi del mondo. Guardiamo le differenze, gli stili e diamo i voti ai loro look. Sulla cover dell’amato magazine femminile questo mese – e lo scorso – c’è Chadia Rodriguez, trapper sotto contratto con la Sony. Scoperta dal produttore Big Fish L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 21 novembre 2020)sono entrambe sulle cover di due dei mensili femminili più famosi del mondo. Guarle differenze, gli stili eai. Sulla cover dell’amato magazine femminile questo mese – e lo scorso – c’èRodriguez, trapper sotto contratto con la Sony. Scoperta dal produttore Big Fish L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

salsaudade : @andromedua Abbiamo il compromesso Annalisa ft. Chadia Rodriguez però - _Star1ight_A : RT @andromedua: Ancora non abbiamo Elodie feat Annalisa e Margherita Vicario feat Chadia Rodriguez - andromedua : Ancora non abbiamo Elodie feat Annalisa e Margherita Vicario feat Chadia Rodriguez - RiccardoTanco : Stima per Chadia Rodriguez e George Clooney. Così a caso, ma non troppo. - vincenznocoanci : RT @rtl1025: #Nuda è un disco ricco di collaborazioni ?? Quattro i featuring: con Rkomi, J-Ax, Chadia Rodriguez e Achille Lauro ? @NaliOff… -