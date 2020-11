Calcio femminile, sconfitta del Lione in Francia: non accadeva da 4 anni (Di sabato 21 novembre 2020) Il Psg vince, il Lione perde. Se nel Calcio maschile è un esito tutt’altro che raro, nella Division 1 Féminine è un risultato che può avere una valenza storica. Il Paris Saint Germain femminile ha battuto il Lione per 1-0 grazie al gol di Marie-Antoinette Katoto e ha inflitto all’OL la prima sconfitta dopo quattro anni. L’ultimo ko del Lione in campionato risaliva infatti al 12 dicembre 2016 e anche allora fu sempre per mano del Paris con lo stesso parziale di 1-0. Il Lione è campione di Francia da 14 stagioni consecutive. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Il Psg vince, ilperde. Se nelmaschile è un esito tutt’altro che raro, nella Division 1 Féminine è un risultato che può avere una valenza storica. Il Paris Saint Germainha battuto ilper 1-0 grazie al gol di Marie-Antoinette Katoto e ha inflitto all’OL la primadopo quattro. L’ultimo ko delin campionato risaliva infatti al 12 dicembre 2016 e anche allora fu sempre per mano del Paris con lo stesso parziale di 1-0. Ilè campione dida 14 stagioni consecutive. SportFace.

sportface2016 : Risultato storico in Division 1 Féminine. Decide un gol di #Katoto - LFootball_ : ? @marie_obayol, ex @PSG_Feminines ora in forza all'AC Perugia Calcio Femminile, ha parlato di forti rischi per la… - calciofemita : ???? Un nuovo format di competizione per la @NWSL ???? - calciofemita : ? Cristiana Capotondi, capo-delegazione dell’Italia Femminile e vicepresidente della Lega Pro: “Adesso lavoriamo co… - LazioWomen : RT @calciofemita: ?? Ashraf Seleman, allenatore della @LazioWomen, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di @SkySport: “Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Calcio femminile, Aielli @NCLive: “Ancora troppe differenze con gli uomini” Napoli Calcio Live Calcio estero, in Lituania situazione molto simile alla nostra

Bisogna tenere presente che in Lituania lo sport più seguito è il basket, motivo per il quale quasi tutte le società sono nate dal mondo della pallacanestro e si sono sviluppate successivamente come p ...

Napoli femminile-Sassuolo, in palio i quarti di Coppa Italia

Un tuffo nel passato. Ex di turno, Valeria Pirone ritrova il «suo» Napoli. Dopo la sfida in campionato, è tempo di Coppa Italia. Gara da dentro o fuori per le azzurre allenate ...

Bisogna tenere presente che in Lituania lo sport più seguito è il basket, motivo per il quale quasi tutte le società sono nate dal mondo della pallacanestro e si sono sviluppate successivamente come p ...Un tuffo nel passato. Ex di turno, Valeria Pirone ritrova il «suo» Napoli. Dopo la sfida in campionato, è tempo di Coppa Italia. Gara da dentro o fuori per le azzurre allenate ...