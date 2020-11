Berlusconi a Salvini: "Tutto il partito è con me" (Di sabato 21 novembre 2020) Una telefonata mattutina “lunga e cordiale” per appianare le “incomprensioni”. Le voci di un colloquio imminente tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono rincorse per tutta la giornata di ieri. Ma soltanto oggi, dopo che la Lega ha espunto il riferimento alla questione Mediaset dalla pregiudiziale di costituzionalità contro il Decreto Covid, la conversazione si è concretizzata. Un gesto simbolico rafforzato dalle parole del capogruppo a Montecitorio Molinari, fedelissimo Salviniano: “E’ stato un equivoco, siamo stati fraintesi”. Ad alzare il telefono è stato il leader leghista, a cui Berlusconi ha espresso “stupore e dispiacere” per i sospetti dell’alleato, dato che lui non ha mai ipotizzato “alcun supporto alla maggioranza” e lo ha detto in tutte le salse. Salvini ha tenuto il punto, spiegando ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) Una telefonata mattutina “lunga e cordiale” per appianare le “incomprensioni”. Le voci di un colloquio imminente tra Silvioe Matteosi sono rincorse per tutta la giornata di ieri. Ma soltanto oggi, dopo che la Lega ha espunto il riferimento alla questione Mediaset dalla pregiudiziale di costituzionalità contro il Decreto Covid, la conversazione si è concretizzata. Un gesto simbolico rafforzato dalle parole del capogruppo a Montecitorio Molinari, fedelissimoano: “E’ stato un equivoco, siamo stati fraintesi”. Ad alzare il telefono è stato il leader leghista, a cuiha espresso “stupore e dispiacere” per i sospetti dell’alleato, dato che lui non ha mai ipotizzato “alcun supporto alla maggioranza” e lo ha detto in tutte le salse.ha tenuto il punto, spiegando ...

matteosalvinimi : #Salvini: Telefonata con Berlusconi, abbiamo parlato di tasse, di lavoro, e dei decreti del governo che dimenticano… - Corriere : «Con Salvini non ci voglio parlare, non lo voglio neanche sentire nominare» - matteosalvinimi : #Salvini: Con Berlusconi e tutto il centrodestra metteremo al centro come sempre la libertà: le libertà economiche…