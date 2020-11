Atp Finals, Nadal-Medvedev e Djokovic-Thiem, semifinali stellari (Di sabato 21 novembre 2020) Le Atp Finals di Londra 2020 entrano nel vivo. Oggi vanno in scena le semifinali. Medvedev–Nadal e Thiem–Djokovic sono il risultato di due gironi che, malgrado le classifiche piuttosto sorprendenti, hanno generato l’esito più atteso alla vigilia. I quattro sfidanti sono i tennisti migliori (Federer a parte) del circuito, sono quelli con il miglior ranking e sono espressione del tennis di un passato che non vuole cedere il passo e di un futuro che stenta a prendere il sopravvento. Già oggi, chissà, potrebbe avvenire il cambio generazionale Medvedev nel momento d’oro, Nadal con qualche ombra In queste Atp Finals di Londra Daniil Medvedev sta confermando di vivere un momento di esaltante stato di forma. Il russo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Le Atpdi Londra 2020 entrano nel vivo. Oggi vanno in scena lesono il risultato di due gironi che, malgrado le classifiche piuttosto sorprendenti, hanno generato l’esito più atteso alla vigilia. I quattro sfidanti sono i tennisti migliori (Federer a parte) del circuito, sono quelli con il miglior ranking e sono espressione del tennis di un passato che non vuole cedere il passo e di un futuro che stenta a prendere il sopravvento. Già oggi, chissà, potrebbe avvenire il cambio generazionalenel momento d’oro,con qualche ombra In queste Atpdi Londra Daniilsta confermando di vivere un momento di esaltante stato di forma. Il russo ...

