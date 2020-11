Atp Finals 2020, Dominic Thiem in finale: quanto guadagna e avversario (Di sabato 21 novembre 2020) Dominic Thiem ha staccato il pass per la finale delle Atp Finals di Londra 2020. L’austriaco ha sconfitto in tre set Novak Djokovic, garantendosi l’accesso all’ultimo atto del ‘Torneo dei Maestri’. Thiem si è assicurato un assegno dal valore di 340.290 euro, con annessi 400 punti Atp ad alimentare l’ingente bottino. Qualora il nativo di Wiener Neustadt trionfasse in finale, potrebbe ottenere 465.572 euro e 500 punti, oltre che la gloria scaturita dall’aver vinto il Masters di fine anno. Rafael Nadal e Daniil Medvedev si sfideranno in occasione della seconda semifinale: il vincitore della contesa, affronterà il già menzionato Thiem. MONTEPREMI COMPLESSIVO ATP Finals 2020 Premio di partecipazione: ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020)ha staccato il pass per ladelle Atpdi Londra. L’austriaco ha sconfitto in tre set Novak Djokovic, garantendosi l’accesso all’ultimo atto del ‘Torneo dei Maestri’.si è assicurato un assegno dal valore di 340.290 euro, con annessi 400 punti Atp ad alimentare l’ingente bottino. Qualora il nativo di Wiener Neustadt trionfasse in, potrebbe ottenere 465.572 euro e 500 punti, oltre che la gloria scaturita dall’aver vinto il Masters di fine anno. Rafael Nadal e Daniil Medvedev si sfideranno in occasione della seconda semi: il vincitore della contesa, affronterà il già menzionato. MONTEPREMI COMPLESSIVO ATPPremio di partecipazione: ...

