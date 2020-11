Vite in fuga: il cast completo della serie tv in onda su Rai 1 (Di venerdì 20 novembre 2020) Da domenica 22 novembre 2020 su Rai 1 va in onda Vite in fuga, la serie in sei puntate diretta da Luca Ribuoli con Anna Valle e Claudio Gioe? nei panni dei coniugi Caruana, costretti a fuggire e a cambiare identita?. Una storia noir. Ma qual è il cast completo della serie tv Vite in fuga? Di seguito l’elenco degli attori: Anna Valle Claudio Gioè Giorgio Colangeli Francesco Arca Tobia De Angelis Tecla Insolia Federica De Cola Pierpaolo Spollon Barbora Bobulova Alessandro Tedeschi Francesco Colella Ugo Pagliai Regia Abbiamo visto il cast di Vite in fuga, ma chi è il regista? La fiction è diretta dal regista Luca Ribuoli, che si è fatto conoscere grazie al successo di ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) Da domenica 22 novembre 2020 su Rai 1 va inin, lain sei puntate diretta da Luca Ribuoli con Anna Valle e Claudio Gioe? nei panni dei coniugi Caruana, costretti a fuggire e a cambiare identita?. Una storia noir. Ma qual è iltvin? Di seguito l’elenco degli attori: Anna Valle Claudio Gioè Giorgio Colangeli Francesco Arca Tobia De Angelis Tecla Insolia Federica De Cola Pierpaolo Spollon Barbora Bobulova Alessandro Tedeschi Francesco Colella Ugo Pagliai Regia Abbiamo visto ildiin, ma chi è il regista? La fiction è diretta dal regista Luca Ribuoli, che si è fatto conoscere grazie al successo di ...

Teleblogmag : Un dramma familiare ma anche un thriller carico di misteri la nuova serie dal 22 novembre su Rai Uno. Iscriviti al… - FashionluxuryI : ANNA VALLE E CLAUDIO GIOE’ PROTAGONISTI DELLA SERIE RAI VITE IN FUGA: l’AVVENTURA STRAODINARIA DI UNA FAMIGLIA NORM… - PegasoNews : “VITE IN FUGA”, DOVE? TRA LE MONTAGNE DELLA VAL GARDENA - DietrolaNotizia : “Vite in fuga”, dove? In Val Gardena - Affaritaliani : Anna Valle: in 'Vite in fuga' mi trasformo e ora sogno Verdone -