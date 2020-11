Uomini e Donne: "Le ho inviato una Canzone sconcia", Sophie Codegoni scioccata (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella Puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5, Sophie Codegoni confessa che Matteo ranieri le ha inviato una Canzone sconcia. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella Puntata diin onda oggi su Canale5,confessa che Matteo ranieri le hauna

TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - littleemptybook : Che poi mi chiedo dove stava tutto questo interesse sul Revenge porn maschile prima di questa notizia? Voi non vole… - purple_lady18 : @Nayru_B Queste pensano che gli uomini abbiano sempre avuto il 100% dei diritti in ogni epoca storica e le donne un… -