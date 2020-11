Unione industriali di Napoli | Pmi Day | più di 350 partecipanti tantissimi studenti all’appuntamento on line

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Un successo clamoroso, anche se il pubblico era virtuale, collegato in modalità a distanza. Più di trecentocinquanta infatti sono stati ial Pmi Day promosso danell’ambito della giornata nazionale organizzata da Confindustria.gli, sia degli Istituti tecnici superiori sia di alcune delle nove Fondazioni Its presenti nel territorio campano. Sono intervenuti, fra gli altri, il presidente del Piccola Industria Confindustria Carlo Robiglio, il vice presidente per il Capitale Umano di Confindustria Giovanni Brugnoli, il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella, il vice presidente Piccola Industria Confindustria Diego Mingarelli. Al centro del dibattito il tema della resilienza. “Abbiamo inteso ...