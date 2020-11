Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 17:10 (Di venerdì 20 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza in vigore da oggi con cui rinnova il provvedimento del 4 novembre con le misure per le regioni rosse Lombardia Piemonte Calabria Vale arancioni Puglia e Sicilia numero di Nancy è valida fino al 3 dicembre ferma restando la possibilità di nuova classificazione le misure restrittive come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni del nostro paese sono di funzionare abbiamo nell’ultima settimana a livello di 15 di diffusione del contagio sceso rispetto alla settimana precedente e oggi verranno presentati i nuovi dati dice speranza i dati del vaccino lasciano ben sperare ma bisogna ancora avere prudenza che nell’arco del 2021 ci saranno 6 o 7 vaccini sono ragionevolmente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza in vigore da oggi con cui rinnova il provvedimento del 4 novembre con le misure per le regioni rosse Lombardia Piemonte Calabria Vale arancioni Puglia e Sicilia numero di Nancy è valida fino al 3 dicembre ferma restando la possibilità di nuova classificazione le misure restrittive come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni del nostro paese sono di funzionare abbiamo nell’ultima settimana a livello di 15 di diffusione del contagio sceso rispetto alla settimana precedente e oggi verranno presentati i nuovi dati dice speranza i dati del vaccino lasciano ben sperare ma bisogna ancora avere prudenza che nell’arco del 2021 ci saranno 6 o 7 vaccini sono ragionevolmente ...

