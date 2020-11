Tragico scontro tra furgone e camion, un morto carbonizzato (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Casoria (Na) – E’ di un morto carbonizzato il bilancio del Tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 7 bis, tra Casoria e Casalnuovo. L’impatto, violentissimo, è avvenuto tra un furgone e un camion. Sul posto tempestivo l’arrivo dei vigili del fuoco e degli agenti dei carabinieri. L’arrivo dei soccorsi e dei sanitari del 118 non ha potuto salvare la vita alla persona alla guida del furgone, rimasta gravemente ferita e morta carbonizzata nel rogo che si è scatenato nel veicolo a seguito dell’impatto con il grosso automezzo. I vigili del fuoco hanno sedato le fiamme e provveduto a consegnare il ferito ai sanitari. Tutto inutile. I soccorritori altro non hanno potuto che constatare il decesso dell’automobilista. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Casoria (Na) – E’ di unil bilancio delincidente avvenuto sulla Strada Statale 7 bis, tra Casoria e Casalnuovo. L’impatto, violentissimo, è avvenuto tra une un. Sul posto tempestivo l’arrivo dei vigili del fuoco e degli agenti dei carabinieri. L’arrivo dei soccorsi e dei sanitari del 118 non ha potuto salvare la vita alla persona alla guida del, rimasta gravemente ferita e morta carbonizzata nel rogo che si è scatenato nel veicolo a seguito dell’impatto con il grosso automezzo. I vigili del fuoco hanno sedato le fiamme e provveduto a consegnare il ferito ai sanitari. Tutto inutile. I soccorritori altro non hanno potuto che constatare il decesso dell’automobilista. L'articolo proviene da ...

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Tragico scontro tra una bici e un furgone, muore noto autista della Cap ' - Fontanella64 : RT @CorriereAlpi: Tragico scontro vicino a Rovigo. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La madre ferita gravemente - TgrRai : RT @TgrVeneto: #16novembre #Incidente Tragico scontro frontale tra due auto verso le 13 a Giacciano con Baruchella (Rovigo): morto un bambi… - Marco_chp1 : RT @CorriereAlpi: Tragico scontro vicino a Rovigo. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La madre ferita gravemente - TgrVeneto : #16novembre #Incidente Tragico scontro frontale tra due auto verso le 13 a Giacciano con Baruchella (Rovigo): morto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico scontro Tragico scontro tra una bici e un furgone, muore noto autista della Cap [notiziediprato.it] notiziediprato.it Tragico scontro tra furgone e camion, un morto carbonizzato

Casoria (Na) - E' di un morto carbonizzato il bilancio del tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 7 bis, tra Casoria e Casalnuovo. L'impatto, ...

Incidente stradale | muore tra le fiamme dopo scontro fra tir e furgone

È terribile l'incidente stradale a seguito del quale una persona ha perso la vita, intrappolato tra le fiamme nell'abitacolo del suo furgone ...

Casoria (Na) - E' di un morto carbonizzato il bilancio del tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 7 bis, tra Casoria e Casalnuovo. L'impatto, ...È terribile l'incidente stradale a seguito del quale una persona ha perso la vita, intrappolato tra le fiamme nell'abitacolo del suo furgone ...