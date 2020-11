TFA sostegno V ciclo: decreto autorizza attività di laboratorio a distanza. Si conclude entro 16 luglio 2021 (Di venerdì 20 novembre 2020) TFA sostegno V ciclo anno accademico 2019/20: il Ministro Manfredi comunica di aver firmato un decreto che autorizza le attività di laboratorio a distanza. Rimane inalterata la data entro la quale dovranno concludersi le attività: 16 luglio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) TFAanno accademico 2019/20: il Ministro Manfredi comunica di aver firmato uncheledi. Rimane inalterata la datala quale dovrannorsi le: 16. L'articolo .

Presunte e gravi irregolarità si sarebbero registrate durante le prove per l'ammissione ai percorsi di formazione Tirocinio Formativo Attivo (TFA) Sostegno did ...

