Tale e quale show, il Torneo: Francesco Monte è Ultimo (video e gallery) (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 del Torneo di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Francesco Monte nei panni di Ultimo, con il brano “I tuoi particolari”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Davvero convincente, Monte nei panni di Ultimo, tanto da meritarsi i complimenti di tutta la giuria, meritati, grazie ad un’ottima intonazione ed esibizione. Potete vedere l’esibizione di Francesco Monte di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 deldi, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “I tuoi particolari”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Davvero convincente,nei panni di, tanto da meritarsi i complimenti di tutta la giuria, meritati, grazie ad un’ottima intonazione ed esibizione. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune ...

LucaGUPalazzolo : Bravissima Giulia Sol Tale e Quale a Silvia Mezzanotte #taleequaleshow - CorriereUmbria : Tale e Quale Show, Carolina Rey diventa Nada con Ma che freddo fa. E' all'altezza? Ecco la differenza | Video… - LoStregatto : Incredibile imitazione di Francesco Monte, tale e quale a Giulia Sol #taleequaleshow - filipponico1962 : @sabrimaggioni @a_meluzzi Stasera in Lock Down ho guardato Tale quale show. Un aspetto ho rilevato, gli artisti int… - inliamsarms : Una serata intera in cui guardo Tale e quale, giriamo la TV perché c'erano sempre i soliti ospiti, E MI SONO PERSA L'IMITAZIONE DI ULTIMO?????? -