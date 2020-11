Supercoppa Italiana 2020, dove e quando. Data e programma ufficiale: come vederla in tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Con un comunicato stampa la Lega Serie A ha annunciato che sarà il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia ad ospitare, mercoledì 20 gennaio 2021, la gara valida per la Supercoppa Italiana 2020 di calcio tra Juventus, vincitrice della Serie A 2019-2020, e Napoli, vincitore della Coppa Italia. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai1, mentre la diretta streaming sarà affiData a RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra Juventus e Napoli. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sottolinea: “Siamo molto lieti di annunciare che il Mapei Stadium sarà la sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che per la prima volta si disputerà nella Regione Emilia-Romagna. L’evento sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Con un comunicato stampa la Lega Serie A ha annunciato che sarà il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia ad ospitare, mercoledì 20 gennaio 2021, la gara valida per ladi calcio tra Juventus, vincitrice della Serie A 2019-, e Napoli, vincitore della Coppa Italia. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai1, mentre la diretta streaming sarà affia RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra Juventus e Napoli. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sottolinea: “Siamo molto lieti di annunciare che il Mapei Stadium sarà la sede della prossima edizione della, che per la prima volta si disputerà nella Regione Emilia-Romagna. L’evento sarà ...

