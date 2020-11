Slot Machine: origine e diffusione (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo famosissimo gioco ha origine verso la fine del 1890, quando iniziarono ad apparire i primi macchinari che avevano proprio le sembianze di quella che oggi chiameremmo Slot Machine. Il prototipo era la famosa Liberty Bell, ideata da Charles Fey, un tedesco emigrato negli Stati Uniti nella fine del diciannovesimo secolo. La Liberty Bell è stata la prima macchinetta da gioco meccanica basata sul gioco del poker, era infatti caratterizzata da tre rulli e 6 simboli: quadri, cuori, picche, un ferro di cavallo, una stella e una Liberty Bell spaccata. Funzionamento Per azionare il rullo della macchina, sarebbe bastato spingere la leva laterale verso il basso, così che la vincita potesse essere determinata dalla sequenza dei simboli ottenuti al termine del giro dei rulli. Insomma, si può di certo affermare che i simboli, le carte, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo famosissimo gioco haverso la fine del 1890, quando iniziarono ad apparire i primi macchinari che avevano proprio le sembianze di quella che oggi chiameremmo. Il prototipo era la famosa Liberty Bell, ideata da Charles Fey, un tedesco emigrato negli Stati Uniti nella fine del diciannovesimo secolo. La Liberty Bell è stata la prima macchinetta da gioco meccanica basata sul gioco del poker, era infatti caratterizzata da tre rulli e 6 simboli: quadri, cuori, picche, un ferro di cavallo, una stella e una Liberty Bell spaccata. Funzionamento Per azionare il rullo della macchina, sarebbe bastato spingere la leva laterale verso il basso, così che la vincita potesse essere determinata dalla sequenza dei simboli ottenuti al termine del giro dei rulli. Insomma, si può di certo affermare che i simboli, le carte, i ...

