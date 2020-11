Premio Best Practices per l’Innovazione, vince la padovana PatchAi (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è concluso il Premio Best Practices per l’Innovazione, la manifestazione organizzata da Confindustria Salerno – in collaborazione con Sviluppo Campania Spa e Camera di Commercio di Salerno – che si propone di diffondere la cultura dell’Innovazione attraverso la presentazione e promozione di progetti concreti di imprese e startup. Nonostante sia stato svolto in modalità digitale l’evento ha registrato un’ampia partecipazione e forte è stata l’interazione tra gli utenti collegati. vince la quattordicesima edizione la startup PatchAi srl, di Padova, in collaboration con Roche S.p.A. PatchAi® è la prima piattaforma cognitiva per la raccolta in forma conversazionale e l’analisi dei dati riportati dai pazienti coinvolti in studi di ricerca clinica, promuove la partecipazione attiva e la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è concluso ilper, la manifestazione organizzata da Confindustria Salerno – in collaborazione con Sviluppo Campania Spa e Camera di Commercio di Salerno – che si propone di diffondere la cultura delattraverso la presentazione e promozione di progetti concreti di imprese e startup. Nonostante sia stato svolto in modalità digitale l’evento ha registrato un’ampia partecipazione e forte è stata l’interazione tra gli utenti collegati.la quattordicesima edizione la startup PatchAi srl, di Padova, in collaboration con Roche S.p.A. PatchAi® è la prima piattaforma cognitiva per la raccolta in forma conversazionale e l’analisi dei dati riportati dai pazienti coinvolti in studi di ricerca clinica, promuove la partecipazione attiva e la ...

