Miley Cyrus e Dua Lipa insieme per “Prisoner”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Per la prima volta le due artiste collaborano a un branoe Dua: le due cantanti per la prima voltaper il singolo “Prisoner“ da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile in digitale. È online anche il videoclip ufficiale, che anticipa il settimo album in studio della, “Plastic Hearts”, in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records/Sony Music). Diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa, il video sfacciato ed esageratamente rock, è una vera affermazione di “girl power”. Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di “Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo lo straordinario successo della hit mondiale Midnight Sky. Quest’ultimo è rimasto stabile al numero 1 ...