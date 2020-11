Liverpool | Klopp | “Non si può giocare mercoledì sera e poi sabato a pranzo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Quante squadre sono in corsa per il titolo in Premier? Otto”. Jurgennon ha dubbi: per lui questo campionato sarà parecchio equilibrato. Il tecnico del, intervistato ai microfoni di “Sportsmail”, ha risposto anche sul record di punti, visto che negli ultimi tre anni le squadre vincitrici hanno raggiunto 100, 98 e 99 punti: “Mi dispiace dirlo ma non me ne potrebbe importare di meno in questo momento. Non credo che qualcuno farà 100 punti. In questa stagione, con quattro settimane in meno e la stessa quantità di partite non credo sia possibile. Anche 87 punti sembra un punteggio lontano. “Se dovessimo vincere quest’anno sarebbe un grande risultato ad essere onesti – continua l’ex Borussia Dortmund -. Forse uno dei più grandi. Questo è ciò che amo della Premier League: ci sono così tanti contendenti. Il nostro inizio non è stato così ...