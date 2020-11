La Spezia in lutto per la scomparsa dell’Ingegner Ferrari

(Di venerdì 20 novembre 2020) “A nome di tutta la Città, vorrei esprimere il mio più profondo cordoglio per laFranco– dichiara il Sindaco Pierlugi Peracchini –. Un uomo di intelligenza rara che ha sempre messo a servizio della comunità spezzina coniugando la bellezza delle sue opere e dei suoi progetti con una ferrea etica del lavoro”. “Con grande senso del dovere e lungimiranza, l’ingegnerha portato avanti la società di costruzioni edili fondata dal padre nel 1908 e dallaportò il suo nome ovunque in Italia e nel mondo: fregiato dal Presidente della Repubblica del riconoscimento di Cavaliere del Lavoro, l’ingegnerha sempre rappresentato la parte migliore della nostra Città. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze”.

