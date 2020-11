«La pubblicità libera in tema di preservativi ci aiuterà a contrastare Hiv e altre malattie» – L’idea di Durex (Di venerdì 20 novembre 2020) A partire dal 17 novembre non è più obbligatorio per le aziende di contraccettivi ottenere il via libero del ministero della Salute per realizzare messaggi pubblicitari. La norma, in vigore del 24 febbraio 1997, ha condizionato per molti anni all’approvazione del ministero la diffusione di contenuti pubblicitari legati ai profilattici e prodotti simili. Un cambio di passo che Durex, l’azienda leader al mondo nel mercato del benessere sessuale, ha accolto con entusiasmo visto che ora potrà «comunicare in modo veloce e con un linguaggio nel quale le persone possano riconoscersi», commenta Laura Savarese, Direttore Regulatory & Medical Affairs per il Sud Europa dell’azienda. Il punto non è solo il marketing, dice la manager che spiega di voler puntare anche su una comunicazione più chiara in tema di prevenzione da malattie ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) A partire dal 17 novembre non è più obbligatorio per le aziende di contraccettivi ottenere il via libero del ministero della Salute per realizzare messaggi pubblicitari. La norma, in vigore del 24 febbraio 1997, ha condizionato per molti anni all’approvazione del ministero la diffusione di contenuti pubblicitari legati ai profilattici e prodotti simili. Un cambio di passo che, l’azienda leader al mondo nel mercato del benessere sessuale, ha accolto con entusiasmo visto che ora potrà «comunicare in modo veloce e con un linguaggio nel quale le persone possano riconoscersi», commenta Laura Savarese, Direttore Regulatory & Medical Affairs per il Sud Europa dell’azienda. Il punto non è solo il marketing, dice la manager che spiega di voler puntare anche su una comunicazione più chiara indi prevenzione da...

