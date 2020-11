In casa cocaina e marijuana: arrestato spacciatore a Vigevano (Di venerdì 20 novembre 2020) Vigevano, 20 novembre 2020 - Più di due etti e mezzo di cocaina, 89 grammi di marijuana e due bilancini di precisione oltre a 18.310 euro in contanti. Gli agenti del commissariato di Vigevano hanno ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020), 20 novembre 2020 - Più di due etti e mezzo di, 89 grammi die due bilancini di precisione oltre a 18.310 euro in contanti. Gli agenti del commissariato dihanno ...

Vigevano, 20 novembre 2020 - Più di due etti e mezzo di cocaina, 89 grammi di marijuana e due bilancini di precisione oltre a 18.310 euro in contanti. Gli agenti del commissariato di Vigevano hanno fa ...

Vigevano, aveva in casa due etti e mezzo di cocaina e 18mila euro: arrestato

