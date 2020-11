Il virus mina il futuro di bambini e ragazzi Il monito di Mattarella

Leggi su agi

(Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - Il virus rischia di dire ildelle nuove generazioni, a cui invece dobbiamo consegnare "un mondo migliore e più responsabile". Sergioaccende un faro su un aspetto su cui forse in questi mesi non si è riflettuto abbastanza, la condizione dei minori e soprattutto di quelli più fragili, che vivono in famiglie colpite dalla crisi, che sono affetti da disabilità o che abitano in zone disagiate. Il Presidente della Repubblica, nella Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, chiede che si presti attenzione alla loro salute, ma anche al loro equilibrio psicologico e alla loro formazione durante la pandemia. Più volte in passato il Capo dello Stato ha posto la sua attenzione sui pericoli per gli anziani, primo fronte di fragilità della nostra società, ma proprio pochi giorni fa ...