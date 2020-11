«Il sistema sanitario è un buco nero senza controlli e controllori» (Di sabato 21 novembre 2020) Che nelle Aziende sanitarie calabresi più di qualcosa non funzionasse è ormai un dato acclarato. Quelle di Catanzaro e Reggio Calabria sono tuttora commissariate per infiltrazioni della ‘ndrangheta. Stesso destino per l’Asp di Cosenza per altri motivi. Santo Gioffrè, comunista, «leninista» ci tiene a precisare, ginecologo presso l’ospedale di Palmi, già assessore alla cultura della provincia di Reggio, affermato scrittore, nel marzo del 2015 venne nominato commissario straordinario dell’Asp reggina. Dalla tolda di comando scoprì il «sistema» delle doppie e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 novembre 2020) Che nelle Aziende sanitarie calabresi più di qualcosa non funzionasse è ormai un dato acclarato. Quelle di Catanzaro e Reggio Calabria sono tuttora commissariate per infiltrazioni della ‘ndrangheta. Stesso destino per l’Asp di Coper altri motivi. Santo Gioffrè, comunista, «leninista» ci tiene a precisare, ginecologo presso l’ospedale di Palmi, già assessore alla cultura della provincia di Reggio, affermato scrittore, nel marzo del 2015 venne nominato commissario straordinario dell’Asp reggina. Dalla tolda di comando scoprì il «» delle doppie e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Andrea Crisanti non farebbe il vaccino contro il Covid che tutta Europa aspetta. «Normalmente - spiega l'infettivologo - ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino.

Tempi duri fra protezionismo & bonus. Incentiviamo acquisti made in italy ma diamo futuro

E’ protezionismo sostenere il made in Italy in epoca pandemia? E’ più utile un bonus una tantum o una strategia di fiducia alle imprese di lungo periodo che guarda al post-covid? 20 novembre 2020 Tu ...

