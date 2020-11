I contagi in Italia: l’Rt scende a 1,18 Quattro Regioni sotto l’1, tre sono in bilico «Numero casi inizia ad appiattirsi»| Grafici (Di venerdì 20 novembre 2020) scende «a 1.18 il valore dell’Rt a livello nazionale». Lo evidenzia il report di monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità: Rt sotto l’1 in Lazio, Liguria, Molise e Sardegna Leggi su corriere (Di venerdì 20 novembre 2020)«a 1.18 il valore dela livello nazionale». Lo evidenzia il report di monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità: Rtl’1 in Lazio, Liguria, Molise e Sardegna

Agenzia_Ansa : #Covid studio australiano: 'I contagi reali in media 6 volte più alti'. . Il tracciamento migliore in Corea del Sud… - Agenzia_Italia : Così la seconda ondata di contagi ha cambiato la fiducia nei partiti - Agenzia_Ansa : A quasi 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia supera il milione di casi Covid-19. Nella giornata di mercoled… - infoitinterno : Covid-19, in Italia oggi 37.242 contagi. Lombardia +9.221, Campania +4.226, Piemonte +3.861, Veneto +3.468 - ForzAzzurri1926 : COVID-19, IL BOLLETTINO TUTTI I NUMERI DI OGGI, AUMENTANO I DECESSI. IL QUADRO COMPLETO DELLA SITUAZIONE >>>>>>… -