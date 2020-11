Francesco Totti: “Mihajlovic mi voleva al Torino ma decisi di smettere” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Mihajlovic? Mi voleva portare a tutti i costi quando era al Torino, per rispetto della gente ho deciso di smettere ma mi sarebbe piaciuto”. Così Francesco Totti, ex capitano della Roma, intervenuto alla presentazione di “La partita della vita”, la biografia di Sinisa Mihajlovic. “Io nel mondo del calcio? – prosegue – Diamo tempo al tempo, vediamo cosa ci riserva il futuro”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020)? Miportare a tutti i costi quando era al, per rispetto della gente ho deciso di smettere ma mi sarebbe piaciuto”. Così, ex capitano della Roma, intervenuto alla presentazione di “La partita della vita”, la biografia di Sinisa Mihajlovic. “Io nel mondo del calcio? – prosegue – Diamo tempo al tempo, vediamo cosa ci riserva il futuro”. SportFace.

fanpage : Francesco Totti guarito dal Covid: “Febbre e forze che se ne andavano, era polmonite bilaterale” - Agenzia_Italia : Francesco Totti: 'Ho avuto una polmonite bilaterale. Il Covid non è una passeggiata' - SkyItalia : «Dentro quel pallone ci stava il sogno mio» ?? Un nome, una leggenda: «Mi chiamo Francesco Totti» questa sera in pr… - CasacciFilippo : RT @CasacciFilippo: @Totti Non tutti vengono coccolati e curati come'voi' ricchi CARO Francesco Totti io ti ammiro... Ma nn di strunzate - CasacciFilippo : @Totti Non tutti vengono coccolati e curati come'voi' ricchi CARO Francesco Totti io ti ammiro... Ma nn di strunzate -