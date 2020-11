Figc: bilancio integrato, calcio genera fatturato di 5 mld (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Ben 4,6 milioni di praticanti, 1,4 milioni di tesserati Figc (il 24% del totale fra le 44 Federazioni sportive nazionali del Coni), oltre 570 mila partite ufficiali ogni anno (... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Ben 4,6 milioni di praticanti, 1,4 milioni di tesserati(il 24% del totale fra le 44 Federazioni sportive nazionali del Coni), oltre 570 mila partite ufficiali ogni anno (...

CalcioFinanza : La #FIGC pubblica il bilancio 2019: il 12% del PIL del calcio mondiale è prodotto in #Italia - LAROMA24 : Figc, pubblicato il bilancio integrato: fatturato del calcio intorno ai 5 miliardi #AsRoma - GARCIAFEDERICOS : RT @FIGC: Pubblicato il Bilancio Integrato 2019. Gravina: “Determinante per la programmazione dell’era post-Covid” - FIGC : Pubblicato il Bilancio Integrato 2019. Gravina: “Determinante per la programmazione dell’era post-Covid”… - RiccardoUrbani3 : @FBiasin Con queste partite della nazionale la Figc ci fa mezzo bilancio 2020 e trova risorse per le serie inferior… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc bilancio Figc: bilancio integrato, calcio genera fatturato di 5 mld - Calcio Agenzia ANSA Figc: bilancio integrato, calcio genera fatturato di 5 mld

La Figc ha pubblicato il bilancio integrato 2019. Il documento, giunto alla 5/a edizione, analizza il capitale sociale, economico e valoriale che il sistema calcio rappresenta. Il calcio, secondo i ...

Un bel terzetto di ‘regine’ per gli Allievi provinciali

Sono Certaldo, Ponzano e Santa Maria le formazioni che hanno preso la testa dopo la fase iniziale del campionato e in attesa di poter ritornare in campo ...

La Figc ha pubblicato il bilancio integrato 2019. Il documento, giunto alla 5/a edizione, analizza il capitale sociale, economico e valoriale che il sistema calcio rappresenta. Il calcio, secondo i ...Sono Certaldo, Ponzano e Santa Maria le formazioni che hanno preso la testa dopo la fase iniziale del campionato e in attesa di poter ritornare in campo ...