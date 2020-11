Covid, lunghe file in Alto Adige per lo screening di massa: “Contenti che ci siano tanti cittadini consapevoli” (Di venerdì 20 novembre 2020) È enorme l’afflusso dei bolzanini per lo screening di massa, iniziato alle ore 8. In molte parti della città davanti ai presidi, in quasi tutti i casi i tradizionali seggi elettorali, si sono formate lunghe code. Fino a domenica gli Altoatesini sono invitati a sottoporsi a titolo volontario e gratuito al tampone rapido. A Bolzano, secondo le vie e il numero civico, sono state assegnate delle ‘finestre temporali’, per partecipare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) È enorme l’afflusso dei bolzanini per lodi, iniziato alle ore 8. In molte parti della città davanti ai presidi, in quasi tutti i casi i tradizionali seggi elettorali, si sono formatecode. Fino a domenica gliatesini sono invitati a sottoporsi a titolo volontario e gratuito al tampone rapido. A Bolzano, secondo le vie e il numero civico, sono state assegnate delle ‘finestre temporali’, per partecipare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

