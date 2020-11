Covid è “malvagio e difficile da contenere” | ma tante criticità nella gestione della pandemia | lo studio

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 20 novembre 2020) Unodi respiro internazionale, promosso dalla Insh, ha diffuso i risultati emersi dalla survey sulladi-19. La malattia è “malvagia”, ma sonolescoperte nei vari Paesi – soprattutto in quelli occidentali. Come viene segnalato dall’ANSA, l’Italian Network for Safety in Healthcare (Insh), in collaborazione con International Society L'articolo proviene da www.meteoweek.com.