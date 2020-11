CNA Torino: “Sospendere i pagamenti delle bollette in scadenza per imprese in difficoltà” (Di venerdì 20 novembre 2020) Un appello ai gestori di fornitura di energia elettrica perchè congelino le bollette in scadenza in questi giorni per le attività commerciali e artigianali costrette alla chiusura. A rivolgerlo è Cna Torino che rivela le difficoltà di molte attività costrette a chiudere per il lockdown a far fronte a tutti i pagamenti. “Ricordo che per la classe di consumo fino a 20 MWh dove si concentrano artigiani e micro imprese, l’energia elettrica costa il 54.3% in più rispetto alla media dell’Ue. Si tratta quindi di cifre importanti per imprese già in difficoltà soprattutto se pensiamo alle attività oggetto di chiusura come gelaterie, pasticcerie, centri estetici o ristoranti” dichiara Nicola Scarlatelli Presidente di CNA Torino. Durante il precedente lockdown la ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 20 novembre 2020) Un appello ai gestori di fornitura di energia elettrica perchè congelino leinin questi giorni per le attività commerciali e artigianali costrette alla chiusura. A rivolgerlo è Cnache rivela le difficoltà di molte attività costrette a chiudere per il lockdown a far fronte a tutti i. “Ricordo che per la classe di consumo fino a 20 MWh dove si concentrano artigiani e micro, l’energia elettrica costa il 54.3% in più rispetto alla media dell’Ue. Si tratta quindi di cifre importanti pergià in difficoltà soprattutto se pensiamo alle attività oggetto di chiusura come gelaterie, pasticcerie, centri estetici o ristoranti” dichiara Nicola Scarlatelli Presidente di CNA. Durante il precedente lockdown la ...

nuovasocieta : CNA Torino: “Sospendere i pagamenti delle bollette in scadenza per imprese in difficoltà” - CamComTorino : .@LinkedIn: dal recruiting al marketing per imprese attraverso la rete dei contatti professionali. Ne parliamo dom… - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti @DavideBono5s… - EBamusement : @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti… - CamComTorino : .@LinkedIn non solo recruiting, ma mettere in rete. Come può essere utile alla tua pmi? Ne parliamo il 18/11 in u… -