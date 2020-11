Agente e autore di programmi Rai Piovono audit e interrogazioni Battaglia sul possibile conflitto d’interessi di Di Carlo Nel mirino pure le spese di produzione a viale Mazzini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 novembre 2020) Duee una richiesta di accertamenti interni. Il presuntodi interessi dell’Rai, Andrea Di, che fino a poco tempo fa risultava titolare dell’agenzia di spettacolo e di casting Adc Management, approfondito da La Notizia (leggi l’articolo), sta diventando sempre più un caso. Nel programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone e di cui Di, sono finiti artisti rappresentati dall’agenzia di quest’ultimo, tra cui Asia Argento e Antonia Dell’Atte, comparse insieme nel programma, e Morgan che ha fatto capolino in un’altra puntata. Abbastanza per far intervenire la Commissione parlamentare di vigilanza Rai che, nonostante Diabbia ceduto le quote della Adc Management già in estate, ha inviato una lettera al ...